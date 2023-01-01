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جديد المحليات > بالفيديو.. تخريج 32 مواطنة للعمل كقائدات لقطار الحرمين السريع
01/01/2023   5:05 م

بالفيديو.. تخريج 32 مواطنة للعمل كقائدات لقطار الحرمين السريع

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احتفلت الخطوط الحديدية “سار” بتخرج أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع، وذلك بعد تأهيل 32 سعودية لتحقيق حلمهن في أن يصبحن قائدات أحد أسرع قطارات العالم.

وأظهر مقطع مصور جانبا من عمليات التدريب والمحاكاة لقيادة القطارات من داخل الكابينة المخصصة للقيادة.

وقال مدرب وقائد القطار مهند شاكر، إن قطار الحرمين يحرص على تدريب القائدين والقائدات لتحقيق أعلى المعايير للأمن والسلامة لضمان انتقال القطار من المحطات ووصوله إلى قدرته النهائية دون تأخير أو مشاكل.

من جانبها أعربت العديد من القائدات عن فخرهن بهذه الفرصة ليكن أول قائدات قطار سريع في الشرق الأوسط، وأكدن أن نقل حجاج البيت الحرام والزائرين كان دافعا كبيرا للعمل بحرص. وفق “أخبار 24”.

من جهتها، قالت الهيئة العامة للنقل إن تأهيل السعوديات ليصبحن قائدات قطار الحرمين السريع هو استمرار لتمكين المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

بالفيديو.. تخريج 32 مواطنة للعمل كقائدات لقطار الحرمين السريع

جديد المحليات
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