إصدار النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة

أصدر منظّم المياه، اليوم (الأحد)، النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث يمثل هذا الدليل المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستفيد.
وأوضح منظم المياه أن الدليل يشمل القواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين طالبي الخدمة والمستفيدين، وتحديد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم.
كما أطلق منظم المياه حملة توعوية بعنوان “دليلك” تهدف إلى توعية المستفيدين ومقدمي الخدمة بالحقوق والواجبات من خلال ما جاء في النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار منظم المياه إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعي.
وفق “أخبار 24”.