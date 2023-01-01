سمو محافظ الخرج يستقبل منسوبي معهد الصناعات الغذائية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية المهندس إبراهيم بن سعود العقيلي يرافقه عدداً من منسوبي المعهد والمتدربين.
واطلع سموه على موجز البرامج التي يقدمها المعهد، ونسخة التقرير السنوي لعام 2022م المتضمن دور المعهد في تدريب الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وأشاد سموه بما يقدم المعهد في توطين صناعة الغذاء، وأكد على أهمية توسيع دائرة التعاون بين القطاع الخاص والعام في دعم الكوادر السعودية لسوق العمل في مجال صناعة الأغذية.