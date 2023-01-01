لربط الأنظمة بمنصة “فاتورة”.. بدء المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

انطلقت، اليوم (الأحد)، المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية “مرحلة التكامل والترابط”.
وتطبق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية على مجموعات، حيث ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بـ6 أشهر.
وتهدف مرحلة الربط والتكامل إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة للهيئة.
وكانت الهيئة أوضحت أن معيار اختيار المجموعة الأولى يتم بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021 للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال. وفق “أخبار 24”.