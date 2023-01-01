أمير حائل: مطار المنطقة خارج موازنة الحكومة.. والإسكان يشهد طلباً كبيراً

تناول أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عدداً من الملفات المتعلقة بالمنطقة وجائزة “بصمة”.
وقال أمير المنطقة، خلال لقاء في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن طرق حائل، والتي تصل إلى 5 آلاف كيلومتر، تبقى الأفضل على مستوى المملكة، مشيراً إلى أهمية الموقع اللوجيستي للمدينة، والذي جعلها محطة أساسية لنسبة كبيرة من الرحلات الجوية بالعالم.
وأضاف أن مطار حائل الجديد لن يكون مرتبطاً بالموازنة الحكومية، مشيراً إلى الاهتمام الذي يحظى به هذا الملف من وزير النقل والخدمات اللوجيستية.
وفيما يتعلق بملف التعليم، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد القدرات الكبيرة التي تتمتع بها جامعة حائل، والتي تجعلها قادرة على أن تتحول لمدينة تعليمية متكاملة، معرباً عن تطلعاته لخصخصة التعليم الحالي وتحول دور الوزارة إلى إشرافي؛ بما يسمح بمزيد من التنافسية بين الجامعات.
وأشار إلى جامعة حائل استطاعت تحقيق أرقام قياسية على مستوى المملكة والعالم مؤخراً، مؤكداً أن اهتمامه ينصب بشكل رئيسي على كفاءة العناصر وليس عددها.
وذكر أن ملف الإسكان يشهد حراكاً كبيراً، حيث يرتفع الطلب على الإسكان بالمنطقة بشكل كبير؛ لافتاً إلى عمل الوزارة للوفاء بهذا الطلب المتزايد. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص ملف الصحة، أكد رضاه عن وضع مباني المستشفيات في حائل، إلا أن التجمعات الصحية لا تزال بحاجة للتمكين من أجل الحصول على أداء أفضل منها.
فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: الطرق في حائل هي الأولى على مستوى المملكة #الراصد pic.twitter.com/9DZ0okoDOc
— الراصد (@alraasd) January 1, 2023
فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: وزير النقل صرح بأن مطار حائل من ضمن اهتماماته ومن خلال الراصد أتمنى أن يستمر هذا الاهتمام #الراصد pic.twitter.com/IWKIK6iEfu
— الراصد (@alraasd) January 1, 2023
فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: نتطلع لبرامج خصخصة التعليم العالي.. وجامعة حائل لديها قدرة لتكوين مدينة تعليمية كبيرة ولا أقرأ الأعداد بقدر قراءتي لكفاءة الخريج #الراصد pic.twitter.com/SvVvhDPWvX
— الراصد (@alraasd) January 1, 2023
فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: الطلب على الإسكان لدينا كبير والوزارة تعمل وهناك حراك #الراصد pic.twitter.com/H74Myl1kBT
— الراصد (@alraasd) January 1, 2023