نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تصل في الملقا والقيروان لـ65 ألفاً.. تفاوت أسعار إيجار الشقق بالرياض
01/01/2023   10:18 م

تصل في الملقا والقيروان لـ65 ألفاً.. تفاوت أسعار إيجار الشقق بالرياض

+ = -
690

أظهر المؤشر الإيجاري بشبكة “إيجار” تفاوتاً كبيراً في متوسط سعر إيجار الشقق بين الأعلى والأدنى بمدينة الرياض خلال العام الماضي 2022، والذي بلغ 18.5 ألف ريال في العام.

ووفق رصد لـ”أخبار 24″ تبين من المؤشر أن أسعار إيجار الشقق في حي الملقا، تراوحت بين 28 و65 ألف ريال، بمتوسط 34.3 ألف ريال، وفي حي القيروان بين 25 و65 ألف ريال سنوياً بمتوسط 33.9 ألف ريال.

كما أوضحت بيانات المنصة تسجيل 3 أحياء أقل متوسط سعري لإيجارات الشقق في الرياض خلال 2022، وهي: منفوحة 6905 ريالات، وسكيرينة 7297 ريالاً، ومنفوحة الجديدة 7417 ريالاً.

ويستند نطاق الأسعار في المؤشر على تقدير الحد الأعلى والأدنى لقيم الصفقات الإيجارية الأكثر تكراراً حسب نوع الوحدة، كما أن الأسعار المذكورة هي آخر تحديث للصفقات الإيجارية في شهر نوفمبر 2022.

*متوسط إيجارات الشقق بأحياء الرياض خلال العام 2022

تصل في الملقا والقيروان لـ65 ألفاً.. تفاوت أسعار إيجار الشقق بالرياض

تصل في الملقا والقيروان لـ65 ألفاً.. تفاوت أسعار إيجار الشقق بالرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243959.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.