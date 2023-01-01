تصل في الملقا والقيروان لـ65 ألفاً.. تفاوت أسعار إيجار الشقق بالرياض

أظهر المؤشر الإيجاري بشبكة “إيجار” تفاوتاً كبيراً في متوسط سعر إيجار الشقق بين الأعلى والأدنى بمدينة الرياض خلال العام الماضي 2022، والذي بلغ 18.5 ألف ريال في العام.
ووفق رصد لـ”أخبار 24″ تبين من المؤشر أن أسعار إيجار الشقق في حي الملقا، تراوحت بين 28 و65 ألف ريال، بمتوسط 34.3 ألف ريال، وفي حي القيروان بين 25 و65 ألف ريال سنوياً بمتوسط 33.9 ألف ريال.
كما أوضحت بيانات المنصة تسجيل 3 أحياء أقل متوسط سعري لإيجارات الشقق في الرياض خلال 2022، وهي: منفوحة 6905 ريالات، وسكيرينة 7297 ريالاً، ومنفوحة الجديدة 7417 ريالاً.
ويستند نطاق الأسعار في المؤشر على تقدير الحد الأعلى والأدنى لقيم الصفقات الإيجارية الأكثر تكراراً حسب نوع الوحدة، كما أن الأسعار المذكورة هي آخر تحديث للصفقات الإيجارية في شهر نوفمبر 2022.
*متوسط إيجارات الشقق بأحياء الرياض خلال العام 2022