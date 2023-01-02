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جديد المحليات > نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب الرئيس البرازيلي
02/01/2023   7:16 ص

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب الرئيس البرازيلي

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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان وزير الخارجية قد وصل أمس (الأحد) إلى البرازيل، وحضر إلى جانب وفود من دول أخرى أداء الرئيس البرازيلي اليمين الدستورية في مقر الكونغرس بالعاصمة البرازيلية برازيليا.

وعقب أداء اليمين حضر الأمير فيصل مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي في القصر الرئاسي، وتقدم للسلام عليه ونقل له تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب الرئيس البرازيلي

وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب الرئيس البرازيلي

وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب الرئيس البرازيلي

وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب الرئيس البرازيلي

وفق “أخبار 24”.

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب الرئيس البرازيلي

جديد المحليات
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