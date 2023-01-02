موعد وصول رونالدو للرياض.. والكشف عن كواليس تقديمه للجماهير

كشفت مصادر عن موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض من أجل الانضمام إلى صفوف نادي النصر بعد التعاقد معه في صفقة تاريخية.
وأفادت المصادر وفقًا لـ”صحيفة الرياضية” بأن النجم البرتغالي سيصل إلى الرياض عند الساعة 11 مساء الإثنين عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.
وكشفت المصادر عن أنه سيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، تمهيدًا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء.
وقالت المصادر إن رونالدو سيخضع لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة.
وأوضحت المصادر أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الدون في حفل عالمي في “مرسول بارك” كما حدث معه عندما تعاقد مع ريال مدريد الإسباني في عام 2009، وسيتم طرح تذاكر لهذه الحفل خلال أيام، كما سيلقي النجم البرتغالي كلمة قصيرة للجماهير.
جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قام بمتابعة حسابات ناديه الجديد النصر على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستقرام وتويتر.