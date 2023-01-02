أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، إطلاق مسابقة “التصميم العمرانية” التي تهدف إلى إشراك المختصين والمهتمين من المعماريين والمهندسين في تصميم إحدى المناطق غير المنظمة في المدينة المنورة، وتقديم الدراسات والحلول التنظيمية المعمارية لتطوير الموقع.
وأوضحت الأمانة أن المسابقة تهدف إلى إشراك المجتمع في التصميم والتطوير وفتح المجال للمهندسين المعماريين لإطلاق عنان الإبداع في طرح أفكارهم، وإثراء التنوع في التصاميم المعمارية والعمرانية للمدينة المنورة وخلق مكتبة رقمية للأعمال المميزة والإبداعية، والتعاون مع نخبة المختصين والمهتمين بالمجال وفتح الفرص والقنوات مع الجهات والأفراد.
وأبانت أن الفئات المستهدفة هي الشركات والمؤسسات والمكاتب الهندسية، والأفراد والطلاب والمجموعات والجامعات وبيوت الخبرة، داعية الراغبين بالاشتراك في المسابقة للاطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.