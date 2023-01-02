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جديد المحليات > “الصحة” تعلن توفر وظائف شاغرة
02/01/2023   2:51 م

“الصحة” تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات منها علوم حاسب وتقنية معلومات وهندسة شبكات، وهندسة حاسب، ونظم معلومات حاسب آلي، وأمن سيبراني وأمن معلومات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذه التخصصات، وذلك اعتبارًا من اليوم (الإثنين) إلى يوم الإثنين الموافق 16- 06- 1444هـ، لمدة ثمانية أيام عبر بوابة التوظيف التابعة لها.

وبينت شروط التقديم ومنها وثيقة التخرج موضحا فيها التقدير العام والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، مضيفة أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يُطلَب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، وشهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

وأضافت أنه يفضل من لديه شهادات احترافية في الأمن السيبراني، وأن تكون الخبرة في تحليل وتقييم المخاطر، واختبارات الاختراق للتطبيقات، والضوابط والالتزام، ومراقبة وتحليل الأحداث، وتفعيل وتنفيذ خطط وبرامج الأمن السيبراني، وإدارة مراقبة الأمن السيبراني، وإدارة الحوكمة والالتزام، وإدارة المخاطر. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تعلن توفر وظائف شاغرة

جديد المحليات
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