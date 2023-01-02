أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، جاهزية فرق الطوارئ للحالة المطرية، وذلك استمرارا لأعمال تحسين وتطوير طرق المنطقة الشرقية وتنفيذا لعوامل السلامة للطرق.
وأوضح أن أعمال الصيانة، تشمل تنظيف قنوات تصريف المياه والمعابر السفلية، ونظافة مجاري السيول، وإصلاح ميول المعابر والمنحدرات، وتكثيف معدات نزح المياه على شبكة الطرق ووضع أولوية على الطرق الرابطة لاستمرارية الحركة على سالكي الطريق وتكثيف وسائل السلامة على كافة المواقع.
وأبان أنه جارٍ متابعة صيانة ونظافة عبارات الطرق والجسور التابعة لها وتم تجهيز فرق الطوارئ بكافة عناصرها من مضخات ومعدات، وصهاريج سحب المياه وتوزيعها في المواقع الحرجة استعدادًا للحالة المطرية.
وأكدت الوزارة حرصها على استكمال الأعمال وفق ما هو مخطط له، بتنفيذ كافة مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وبأعلى معايير الجودة والسلامة لتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الترابط بين كافة مناطق المملكة ومواصلة ريادة المملكة عالمياً حيث تحتل المرتبة الأولى في مؤشر ترابط شبكة الطرق.
وفق “أخبار 24”.