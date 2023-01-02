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جديد المحليات > تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء في مكة وجدة والطائف والقصيم
02/01/2023   5:15 م

تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء في مكة وجدة والطائف والقصيم

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أعلنت إدارة  تعليم مكة تعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة.

وأوضحت أن الدوام سيكون غداً لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة مدرستي.

كما أعلن تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بمدارس جدة ورابغ وخليص.

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

ومن جانبها، أعلنت إدارتا التعليم في الطائف والقصيم تعليق الدراسة الحضورية غدًا (الثلاثاء)، بحيث يكون دوام اليوم الدراسي عن بُعد عبر منصة “مدرستي” لكل الطلاب ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد. وفق “أخبار 24”.

تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء في مكة وجدة والطائف والقصيم

جديد المحليات
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