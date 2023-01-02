في ظل ارتفاع الحالات.. قطر تلزم القادمين من الصين بإجراء فحص “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم (الإثنين)، فرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين القادمين من الصين، وذلك اعتبارا من مساء يوم غد الثلاثاء.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص “بي سي آر”، وذلك في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.
وأبانت أن تحديث السياسة الحالية المتعلقة بجائحة “كورونا” يعد إجراء مؤقتا تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين إلى قطر، والمجتمع من الفيروس، وخاصة أن الصين تشهد حاليا انتشارا واسع النطاق للفيروس بين سكانها.
ويواجه المسافرون من الصين الآن قيودا عند دخول أكثر من 12 بلدا مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بكورونا فيها، حيث أصبحت هذه الدول تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها.
وفي الأيام الأخيرة، فرضت أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أيضا متطلّبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار لكوفيد نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول. وفق “أخبار 24”.