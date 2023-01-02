رصد 2526 تعدياً على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بمساجد المملكة

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها، 2526 تعدياً على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية ساهمت بضبط التعديات وإحالتها للجهات المختصة لإلزام المعتدين بدفع التكاليف والتعويضات بأثر رجعي وفق النظام، وذلك نظير تعديهم على ممتلكات المساجد والخدمات العامة للدولة .
ودعت الوزارة إلى التبيلغ عن التعديات على المساجد ومرافقها وخدماتها، وذلك بالتواصل المباشر على الرقم الموحد للوزارة (1933)، أو بالتقدم المباشر للوزارة أو فروعها في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.