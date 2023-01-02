الكشف عن سبب منع وسائل الإعلام والجماهير من استقبال رونالدو

كشفت مصادر عن سبب منع وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتم منع كافة وسائل الإعلام والجماهير بحسب المصادر من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو نظرا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به غدا في “مرسول بارك”.
ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض من أجل بداية رحلته مع نادي النصر بعد التعاقد معه في صفقة تاريخية.
فيما، أعلن الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غدا الثلاثاء بعد تعاقد نادي النصر معه في صفقة تاريخية. وفق “أخبار 24”.
وقال الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو وصلت.. وسيكون ريع عوائد التذاكر لمنصة إحسان الخيرية”.
وكشف الحساب الرسمي عن أن الحفل سيكون الثلاثاء الموافق 3 يناير، وسيتم فتح البوابات في تمام الساعة 5:30 عصرا، وبداية الحفل 7 مساءً، وسيكون سعر التذكرة 15 ريالا.