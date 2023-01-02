نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الكشف عن سبب منع وسائل الإعلام والجماهير من استقبال رونالدو
02/01/2023   11:07 م

الكشف عن سبب منع وسائل الإعلام والجماهير من استقبال رونالدو

+ = -
1028

كشفت مصادر عن سبب منع وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتم منع كافة وسائل الإعلام والجماهير بحسب المصادر من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو نظرا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به غدا في “مرسول بارك”.

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض من أجل بداية رحلته مع نادي النصر بعد التعاقد معه في صفقة تاريخية.

فيما، أعلن الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غدا الثلاثاء بعد تعاقد نادي النصر معه في صفقة تاريخية. وفق “أخبار 24”.

وقال الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو وصلت.. وسيكون ريع عوائد التذاكر لمنصة ‎إحسان الخيرية”.

وكشف الحساب الرسمي عن أن الحفل سيكون الثلاثاء الموافق 3 يناير، وسيتم فتح البوابات في تمام الساعة 5:30 عصرا، وبداية الحفل 7 مساءً، وسيكون سعر التذكرة 15 ريالا.

الكشف عن سبب منع وسائل الإعلام والجماهير من استقبال رونالدو

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244102.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.