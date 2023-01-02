إصدار 82 ترخيصاً صناعياً في نوفمبر الماضي باستثمار تجاوز 7 مليارات ريال

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 82 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر نوفمبر الماضي، بحجم استثمار بلغ 7.175 مليارات ريال، تتوزع في جميع مناطق المملكة.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 885 ترخيصاً، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10742 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.4 تريليون ريال.
وأضاف التقرير أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 85.37%، تلتها المنشآت المتوسطة بـ12.20%، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ2.44 %، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر 82.93%، ثم المنشآت الأجنبية، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ8.54% لكل فئة منها.
وبيّن أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 50 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 830 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ11 مصنعاً، تلتها مصانع المواد الغذائية بـ 10 مصانع، والمصانع الكيميائية بـ6 مصانع، ثم المطاط واللدائن، والفلزات القاعدية، والمعادن المشكلة بـ4 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع بـ90%، تلتها المصانع الأجنبية بـ 6%، ثم المصانع المشتركة بـ 4%. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها الرياض بـ 30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ21 رخصة، ثم مكة المكرمة بـ10 رخص، والمدينة المنورة بـ8 رخص، وعسير بـ4 رخص، والقصيم بـ3 رخص، ثم جيزان وحائل برخصتين لكل منطقة منهما، والجوف ونجران برخصة واحدة لكل منطقة منهما.