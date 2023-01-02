“الترفيه” تُصدر 502 ترخيص خلال شهر ديسمبر 2022

كشفت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الإثنين)، أن عدد التصاريح والرخص للأنشطة الترفيهية التي أصدرتها “بوابة الترفيه”، خلال شهر ديسمبر 2022، بلغ 502 تصريح ورخصة.
وأوضحت أن التصاريح تضمنت 150 لتنظيم فعالية ترفيهية، و200 للعروض الحية، 106 لإقامة عرض ترفيهي، و9 لإدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، و9 شهادات اعتماد لتنظيم وإدارة الحشود.
وأضافت أنه تم إصدار 9 تراخيص لتشغيل المرافق الترفيهية، و12 للمراكز الترفيهية، و7 شهادات اعتماد لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، مبينةً أن إجمالي التراخيص المصدرة منذ انطلاقة البوابة تجاوز الـ10 آلاف ترخيص. وفق “أخبار 24”.