رسميا.. النصر يعلن تفاصيل إقامة حفل الاستقبال الرسمي لكريستيانو رونالدو

أعلن المركز الإعلامي لنادي النصر، مساء الإثنين، تفاصيل الاستقبال الرسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ملعب مرسول بارك، عقب وصوله إلى الرياض، بعد التعاقد معه في صفقة تاريخية.
وقال النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا.. غدًا الثلاثاء.. جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو في السابعة مساءً في ساحة النصر مرسول بارك”.
كما أعلن حساب ملعب مرسول بارك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو، والذي سيكون ريع عوائد التذاكر لمنصة إحسان الخيرية. وفق “أخبار 24”.
وكشف الحساب الرسمي لمرسول بارك عن أن سعر تذكرة الحفل الخاص بتقديم الدون البرتغالي، سيكون 15 ريالًا، وسيتم فتح البوابات في تمام الساعة 5:30 عصرا، وينطلق الحفل في الساعة 7 مساءً.
ووجه الأسطورة البرتغالية رونالدو، رسالة إلى جماهير ناديه الجديد، أثناء تواجده في طائرته الخاصة متوجها للرياض، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على “انستقرام” وعلق عليه: “أهلا شباب، أراكم قريبًا”.