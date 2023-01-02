“اليونسكو” تشيد بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني

أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني، وذلك عبر كتابها الصادر عن “دليل السياسات والخطط الرئيسية لمنظمات تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم”.
وأشار الكتاب إلى أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعد مثالًا يُحتذى على مستوى العالم، من خلال دعمه وتطويره لإجراءات الحوكمة في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.
واستشهدت “اليونسكو” بنموذج المملكة في ضبط جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز الثقة فيه، وذلك من خلال معايير التعليم الإلكتروني التي أطلقها المركز للمؤسسات التعليمية في التعليم العام، والعالي، والجهات التدريبية. وفق “أخبار 24”.
وتطرّق الكتاب إلى الآليات المتبعة لحوكمة التعليم الإلكتروني، والتي أشار خلالها إلى مجهودات المملكة كنموذج نوعي مع عددٍ من الدول الرائدة في ذات الصدد.