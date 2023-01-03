تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس وجامعات الرياض واستمرارها عن بُعد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
كما أعلنت عدد من إدارات التعليم بمنطقة الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا (الأربعاء)، والاعتماد على منصة “مدرستي” للتعليم عن بُعد.
وعلقت كل من إدارة تعليم الدوادمي وشقراء والخرج وجامعة شقراء الدراسة حضوريًا، وذلك على خلفية الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
ويستمر تعليق الدراسة الحضورية في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أصدرت إدارة تعليم الرياض قرارًا بتعليق الدراسة حضوريًا اليوم (الثلاثاء) في كافة مدارس المنطقة.
في السياق ذاته، أعلنت جامعة الملك سعود استمرار تحويل الدراسة الحضورية لتكون عن بُعد يوم غدٍ الأربعاء، بناءً على ما ورد لها من تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد.
بدورها أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع الكليات واستمرارها عن بُعد.
من جانبها أعلنت جامعة الأميرة نورة استمرار الدراسة عن بُعد غداً الأربعاء، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وفق “أخبار 24”.