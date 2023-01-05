“الغذاء والدواء”: 10 معلومات يلزم وجودها بالبطاقة التعريفية لمنتجات التجميل

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المعلومات التي يُشترط وجودها في البطاقة التعريفية لمنتجات التجميل، مشيرةً إلى أنه يلزم كتابتها باللغتين العربية والإنجليزية، ما عدا التحذيرات والتنبيهات وتعليمات تخزين المنتج.
ولفتت الهيئة إلى أنه لا يلزم كتابة محتوى البطاقة باللغتين، في حالة كتابة وظيفة المنتج وطريقة استخدامه (ما لم يكن ذلك واضحاً من الشكل)، حيث تتضمن تلك المعلومات: اسم المنتج والعلامة التجارية، ووظيفة المنتج وطريقة استخدامه، وبلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة أو أحدهما.
وأضافت أن معلومات البطاقة التعريفية، تشمل أيضاً: صلاحية المنتج سواء كانت تاريخا محددا أو صلاحيته بعد الفتح، وكمية المنتج في العبوة، واسم وعنوان أو المقر القانوني للصانع أو للمورد أو للموزع، وتعليمات التخزين، وقائمة مكونات المنتج حسب التسمية الدولية INCI، وأي تحذيرات أو تنبيهات خاصة يتعين ملاحظتها عند الاستخدام.
وفق “أخبار 24”.