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رياضة > هل ينضم رونالدو إلى نيوكاسل إذا تأهل لأبطال أوروبا؟.. إيدي هاو يجيب
05/01/2023   8:16 ص

هل ينضم رونالدو إلى نيوكاسل إذا تأهل لأبطال أوروبا؟.. إيدي هاو يجيب

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تحدث مدرب نيوكاسل إيدي هاو عما تم تداوله خلال الأيام الماضية بإمكانية انتقال النجم كريستيانو رونالدو من صفوف النصر السعودي إلى فريقه حال تأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كانت تقارير صحفية زعمت أن هناك بندا في عقد رونالدو مع النصر يتيح له الانضمام لنيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على سبيل الإعارة من النصر، إذا تأهل النادي الإنجليزي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إيدي هاو قال في تصريحات لشبكة “Sky Sports”: “نتمنى لكريستيانو رونالدو كلّ التوفيق في مشروعه الجديد، لكن لا توجد حقيقة في ذلك من وجهة نظرنا”.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن رونالدو يمتد تعاقده مع نادي النصر لمدة موسمين حتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي مع الفريق قميصاً يحمل رقم 7.

هل ينضم رونالدو إلى نيوكاسل إذا تأهل لأبطال أوروبا؟.. إيدي هاو يجيب

رياضة
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