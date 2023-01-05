أوضحت وزارة الصحة أن ظاهرة جفاف الجلد ظاهرة عامة وليست خطيرة، ويمكن أن تكون غير مريحة، وتحدُث في المناطق ذات الجو البارد والجاف وخصوصًا في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء.
وأبانت الوزارة أن أعراض تلك الظاهرة، تشمل، ظهور الجلد منكمشًا أو جافًّا، وقد تكون به حكة، مع تقشر الجلد وتساقطه، وظهور خطوط رفيعة وتشققات، قد تؤدي لحدوث نزيف عندما تكون عميقة، بالإضافة إلى احمرار الجلد .
وأكدت أن هناك عدة طرق للوقاية؛ منها الحفاظ على رطوبة جلدك باستمرار وخاصة عند استخدام مستحضرات التجميل، وتجنَّب الماء الساخن عند الاستحمام مع التقليل من مدة الاستحمام، مع استخدام الصابون أو الجِل المرطِّب المحتوي على الزيوت، وتجنب الصابون القاسي والجاف على الجلد، وكذلك ترطيب الجسم فورًا بعد الاستحمام.
وأوصت كذلك باستخدام آلة ترطيب الجلد، بعد التأكد من نظافتها من البكتيريا والفطريات، واختيار الأقمشة التي تناسب نوع بشرتك والمصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن والحرير، والتي تسمح للجلد بالتنفس، مع تفضيل استخدام المنظفات غير المحتوية على ملوِّنات أو روائح، والتي يمكن أن تهيج جلدك. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن معظم جفاف الجلد يحدث نتيجة التعرض لعوامل بيئية سواءٌ كان التعرض جزئيًّا أو كليًّا، وتشمل هذه العوامل التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة، أو التعرض للماء وعدم استخدام المرطبات بعد الاستحمام.
وأفادت بأن مناطق الجلد الأكثر جفافًا هي منطقة الذراعين والساقين، وتختلف حدة المرض من شخص إلى آخر، وذلك يعتمد على: العمر، والحالة الصحية، ومكان الجفاف، وسبب المشكلة الصحية ومقدار الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق.
كيف تحافظ على رطوبة جلدك وتقلل من فرص الجفاف؟#شتاء_صحي
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 5, 2023