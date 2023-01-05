“الدفاع المدني” يفتح باب القبول للنساء على رتبة “جندي”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن المديرية العامة للدفاع المدني ستفتح باب القبول والتسجيل برتبة “جندي” لوظائف “مفتش سلامة، وإداري، ومصور”.
وأوضحت الإدارة شروط التعيين، ومنها أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
واشترطت على المتقدمة أيضا أن تكون حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.
وأضافت أن الشروط تضمنت أيضا ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي. وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، مشددة على معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها، مشيرة إلى أن التقديم متاح اعتبارا من بعد غد (السبت)، وحتى يوم الخميس المقبل من خلال موقعها الإلكتروني.