قلق ألماني من متحور جديد لـ “كورونا” ظهر في أمريكا

أكد وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ ، أن بلاده تتابع عن كثب موقف المتحور الفرعي الجديد لفيروس “كورونا”، الذي ظهر شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المسؤول الألماني إن مصدر القلق يرجع إلى أن المتحور الجديد يلعب دورا في زيادة عدد الحالات التي تحتاج دخول المستشفى، لافتًا إلى أن عملية الرصد مستمرة لمعرفة ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى.
وكشف خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا الدكتور مايكل أوسترهولم وفقًا لـ”رويترز” أن 7 من 10 ولايات أمريكية تشهد زيادة في عدد الحالات وعدد من يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب الفيروس في الشمال الشرقي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن السلالة (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5) شديدة العدوى شكلت أكثر من 40% من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.