نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > قلق ألماني من متحور جديد لـ “كورونا” ظهر في أمريكا
05/01/2023   12:59 م

قلق ألماني من متحور جديد لـ “كورونا” ظهر في أمريكا

+ = -
911

أكد وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ ، أن بلاده تتابع عن كثب موقف المتحور الفرعي الجديد لفيروس “كورونا”، الذي ظهر شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المسؤول الألماني إن مصدر القلق يرجع إلى أن المتحور الجديد يلعب دورا في زيادة عدد الحالات التي تحتاج دخول المستشفى، لافتًا إلى أن عملية الرصد مستمرة لمعرفة ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى.

وكشف خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا الدكتور مايكل أوسترهولم وفقًا لـ”رويترز” أن 7 من 10 ولايات أمريكية تشهد زيادة في عدد الحالات وعدد من يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب الفيروس في الشمال الشرقي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن السلالة (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5) شديدة العدوى شكلت أكثر من 40% من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.

قلق ألماني من متحور جديد لـ “كورونا” ظهر في أمريكا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244467.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.