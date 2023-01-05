بالصور والفيديو.. دبلوماسيون يشيدون ببرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح

أشاد عدد من الدبلوماسيين في دول عربية وإسلامية ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي ، حيث قال معالي الأمين العام لشؤون السودانيين الأستاذ مكين حامد يسعدنا أن نلتقي دائمًا في ظل برنامج سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح ذات البين التطوعي مع المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي وبغيرهما من المتطوعين في هذا البرنامج الذي يعمل ليلًا ونهارًا في إصلاح ذات البين بين المواطنيين والمقيمين في السعودية لوجه الله عزوجل ووفق توجيهات ولي العهد السعودي حفظه الله ، وقد استفادت الجالية السودانية الكثير من هذا البرنامج ، فشكرًا للقيادة السعودية بزعامة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين رعاهما الله على هذا البرنامج الذي نتمنى أن يعم نفعه جميع دول العالم .
كما قال سعادة القنصل الصومالي الأستاذ عبدالرحمن الشيخ إن برنامج ولي العهد السعودي لإصلاح ذات البين التطوعي نموذج فريد في دول العالم المعاصرة ، ونتمنى تعميمه خارج المملكة لاسيما في الدولة العربية والإسلامية
وقال سعادة القنصل أن الجميع يشيد بهذا البرنامج الذي هو أحد حسنات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- رعاهما الله – ، وهو ابتكار لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله منذ ما يزيد على على خمسة عشر سنة لما كلف به الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان ، وقام معه متطوعون من المواطنين والمقيمين وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي ، والجالية الصومالية في السعودية تثمن لهذا البرنامج جهوده فهو يختصر كثيرًا من القضايا ويخفف العبأ على المحاكم والدوائر الحكومية ، ولا غرو فإن الصلح هو أحد الوسائل السلمية المعمول بها بين دول العالم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة ، علاوة ما للصلح من مكانة ومنزلة عالية في ثقافة وأدبيات العرب والمسلمين .