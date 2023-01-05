إنجاز 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام وتشغيلها في رمضان

أنجزت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ومكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة التابع لوزارة المالية 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بمبنى المطاف للاستفادة منها وتشغيلها بحلتها النهائية وبكامل طاقتها التشغيلية خلال موسم رمضان.
ويُعَدّ المشروع أحد العناصر الحيوية داخل مشروع توسعة المطاف، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمكبرية ومساحة مصلى الإمام المرتبطة بها نحو 500 متر مربع موزعة مناصفة بين دور القبو والدور الأرضي، بينما تم إنجازها بموصفات عالمية وعوازل حرارية وصوتية ومائية.
ومن جهته أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني أن أبرز الأعمال الهندسية والمعمارية المرتبطة بالمكبرية يتمثل في الأنظمة الإلكترونية والصوتية والكهربائية الحديثة والمتطورة، ووحدات الإضاءة الموفرة للطاقة، ووحدات خاصة لتكييف وتلطيف الهواء ومصلى الإمام أسفلها وغرف الخدمات.
وأضاف أن المكبرية تتميز باتصالها البصري المباشر بصحن المطاف وإطلالة على الكعبة المشرفة بشكل يخدم الوظيفة التي أُعِدّت من أجلها.
وفق “أخبار 24”.