لزيادة المعروض السكني.. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “التحول والتمكين”

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري المرحلة الثانية، إطلاق برامج “التحول والتمكين”، بهدف الارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأبان وكيل الوزارة لتحفيز المعروض والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، أن برامج “التحول والتمكين” صُممت لدعم شركات القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين، وذلك بتحويل المقاولين الراغبين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري عن طريق تقديم الخدمات المساندة والتوجيه اللازم للدخول والعمل في قطاع التطوير العقاري.
وأكد على أن برامج “التحول والتمكين” تأتي في إطار الدعم اللامحدود والجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع.
وأفاد بأن المقاولين والمطورين العقاريين المشاركين في برامج “التحول والتمكين” وبدعم من شركاء النجاح سيحصلون على عدد من الامتيازات من بينها الحصول على شهادة تأهيل مطور عقاري، وتقديم ضمانات من خلال برنامج “كفالة” للجهات التمويلية، والحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من خلال برنامج “جدير”، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان (NHC).
وفق “أخبار 24”.