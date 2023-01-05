رسميا.. تأجيل مباراة النصر والطائي في دوري روشن

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسميا، تأجيل لقاء النصر والطائي، والذي كان من المقرر إقامته اليوم عند الساعة 6 مساءً ضمن مباريات الجولة (12) من مسابقة دوري روشن السعودي ليقام غدًا الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في نفس التوقيت عند الساعة 6 مساءً.
وجاء ذلك بناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية القاضي بعدم قدرة ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود على استضافة اللقاء وذلك نظراً لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات وذلك استناداً على التقرير الهندسي وحرصاً على سلامة اللاعبين والحضور تم تأجيل المباراة.
ويحتل فريق النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدروي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة. وفق “أخبار 24”.