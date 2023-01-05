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جديد المحليات > “الحج والعمرة” تتيح تقسيط قيمة الحج لحجاج الداخل على 3 دفعات
05/01/2023   7:19 م

“الحج والعمرة” تتيح تقسيط قيمة الحج لحجاج الداخل على 3 دفعات

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الخميس)، إتاحة سداد قيمة باقة الحج لموسم 1444هـ لحجاج الداخل كاملة، أو على 3 دفعات، بدلاً من دفعها مرة واحدة كما هو معمول به في السابق.

وبيّنت الوزارة أن خيارات السداد للدفع الجزئي تبدأ بدفعة أولى 20% يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، ودفعة ثانية 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7/7/1444هـ، ودفعة ثالثة 40% يتم سدادها حتى 10/10/ 1444هـ.

وأضافت أن كل دفعة يُصدر لها فاتورة مستقلة، مبينةً أن حالة الحج تصبح مؤكدة عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم استكمال الدفعات.

وتابعت أن خيارات السداد الكاملة تكون فور إجراء الحجز، وتصدر به فاتورة واحدة، منوهة إلى أن الحجز مؤكد لكافة المسجلين لأداء الحج، وينبغي سداد كافة الدفعات في وقتها. وفق “أخبار 24”.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط خلال مداخلة ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية” أن التسجيل سيكون على فترة واحدة، وينتهي بنفاد جميع المقاعد.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، بدء التقديم للحج لحجاج الداخل، بباقات تتراوح بين 4 إلى 13 ألف ريال.

“الحج والعمرة” تتيح تقسيط قيمة الحج لحجاج الداخل على 3 دفعات

جديد المحليات
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