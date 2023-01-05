بدء التقديم لحجاج الداخل.. والسماح للمرأة بالحج بدون محرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الخميس) بدء التقديم على الحج للحجاج من داخل المملكة.
وقالت الوزارة إن التقديم متاح لضيوف الرحمن من داخل المملكة من خلال موقع الوزارة وعبر تطبيق “نسك”.
شروط التسجيل والتعليمات لأداء الحج
وأوضحت الوزارة أن الأولوية في التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج ويستثنى من ذلك المحرم، وأن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية حتى نهاية شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، مع ضرورة الالتزام بتسجيل المرافقين الراغبين بأداء فريضة الحج في منشأة واحدة وفي باقة موحدة، وذلك باستخدام خانة إضافة مرافقين أثناء التسجيل وبعدد لا يزيد على 13 مرافقا.
وشددت على ضرورة الالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج التي تم التسجيل بها، وأن تكون الحالة الصحية للحاج جيدة ولا يعاني أمراضا مزمنة حادة أو معدية قد تعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.
وأبانت أنه يمنع التسجيل في المسار إلا من خلال الحاج نفسه وإضافة المرافقين، كما لا يمكن التسجيل في منشأة الحج وباقة أخرى إلا في حال إلغاء الحجز السابق والحجز مرة أخرى، وأنه يشترط أن يتم تسديد قيمة الباقة المختارة في منشأة الحج المحددة خلال الفترات الزمنية المعلنة حتى لا يتم إلغاء الحجز.
ولفتت إلى أن رقم الجوال الذي يستخدم في الحجز لا يمكن استخدامه لحجز آخر، كما يجب الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة، والجهات الأخرى التنظيمية، والالتزام بالمغادرة من مشعر منى بحسب ما يتم اختياره ضمن الباقات المختارة (تعجل أو تأخير).
وأضافت أنه يجب على الحاج طباعة تصريح الحج عن طريق بوابة أبشر وعليه رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بشكل واضح والاحتفاظ به خلال أداء المناسك ولا يسمح باستخدامه من غير الحاج، مشددة على عدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج غير قيمة الباقة الظاهرة في المسار الإلكتروني او تطبيق نسك.
وأشارت إلى أن تاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران وما يتم إبلاغ الحاج به من منشأة الحج (في حال تضمن الباقة حجز رحلات الطيران)، مبينة أنه في حال وجود أي شكوى أو ملاحظات على تنفيذ بنود الاتفاق وعدم تجاوب الطرف الأول (منشأة الحج) يتم إبلاغ مراقبي وزارة الحج والعمرة (لجان المراقبة والمتابعة) (علما بأن آخر موعد للشكاوي هو نهاية 15 محرم) من خلال مركز عناية لخدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة أو الإبلاغ عن الشكوى من خلال أحد الوسائل المتاحة المعلنة.
تفاصيل الباقات
الباقة الأولى:
تبدأ من 10,596 إلى 11,841 ريالا، تقدم الباقة خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي، ولا يشمل سعر النقل (بري أو جوي) إلى ومن مكة المكرمة، وتضاف تكلفة النقل بقطار المشاعر المقدسة أو الحافلات وفقًا لموقع المخيم + تكلفة النقل من وإلى نقاط التجمع وذلك في (مشعر منى / مشعر عرفات / مشعر مزدلفة).
وتوفر الباقة إعاشة يومية متنوعة من وجبات ومأكولات خفيفة، كما توفر السكن في مشعر منى في مخيمات مطورة مزودة بالتكييف ومقاومة للعوامل المناخية، ومخيما مجهزا في مشعر عرفات، فيما لا تتوفر خدمة سكن بمكة المكرمة.
الباقة الثانية:
يبدأ السعر من 8,092 إلى 8,458 ريالاً، ولا يشمل سعر النقل (بري أو جوي) إلى ومن مكة المكرمة، وتتيح الباقة مخيمات ضيافة في مشعر منى، وتضاف تكلفة النقل بقطار المشاعر المقدسة أو الحافلات وفقًا لموقع المخيم + تكلفة النقل من وإلى نقاط التجمع وذلك في (مشعر منى / مشعر عرفات / مشعر مزدلفة).
وتوفر الباقة السكن في مخيم بمشعر منى وعرفات، وأماكن مهيئة بمزدلفة، فيما لا تتوفر خدمة سكن بمكة المكرمة، بينما توفر الباقة إعاشة يومية متنوعة من وجبات ومأكولات خفيفة.
الباقة الثالثة:
تبدأ من 13,150، ولا يشمل سعر النقل (بري أو جوي) إلى ومن مكة المكرمة، وتضاف تكلفة النقل بقطار المشاعر المقدسة أو الحافلات وفقًا لموقع المخيم + تكلفة النقل من وإلى نقاط التجمع وذلك في (مشعر منى / مشعر عرفات / مشعر مزدلفة).
وتتيح الباقة سكنا في الأبراج الستة في مشعري منى وعرفات، والنزول بمشعر مزدلفة في مواقع في مناطق تتوفر فيها دورات مياه، وأرضية مفروشة بالعشب الصناعي أو السجاد، فيما لا تتوفر خدمة سكن بمكة المكرمة، بينما توفر الباقة إعاشة يومية متنوعة من وجبات ومأكولات خفيفة. وفق “أخبار 24”.
الباقة الرابعة:
تبدأ من 3.984 ريالا، ولا يشمل سعر النقل (بري أو جوي) إلى ومن مكة المكرمة، وتقدم الخدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي، وتضاف تكلفة النقل من السكن في مكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات باستخدام الحافلات ثم قطار المشاعر المقدسة أيام التشريق، وذلك بـ(مشعر عرفات / مشعر مزدلفة).
وتوفر الباقة سكنا في مكة المكرمة في مبان مرخصة من لجنة إسكان الحجاج وتخصيص مساحة (4م2) للحاج الواحد، والنزول بمشعر عرفات في مخيم تتوفر به الخدمات ووسائل الراحة، إلى جانب النزول بمشعر مزدلفة في مناطق تتوفر فيها دورات مياه، وأرضية مفروشة بالعشب الصناعي أو السجاد، غير أن مشعر منى غير مشمول بالخدمة.
بدء #التقديم_على_الحج للحجّاج من داخل المملكة، سائلين الله لكم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/PvvQ8seI53
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 5, 2023
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط: عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QnTrsQnfM1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2023