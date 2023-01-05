نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الفلوة والجوهرة”.. أكبر متحف في الشرق الأوسط ويحوي نصف مليون قطعة أثرية
05/01/2023   7:18 م

“الفلوة والجوهرة”.. أكبر متحف في الشرق الأوسط ويحوي نصف مليون قطعة أثرية

+ = -
664

يعد متحف الفلوة والجوهرة والذي يقع في مدينة الدمام، من أكبر المتاحف في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته 10 آلاف متر ويحتوي على نصف مليون قطعة.

وأوضح مدير المتحف عادل الرضيمان لـ “أخبار 24” أن المتحف أسسه عبدالوهاب الغنيم، وأطلق عليه اسم ابنتيه، ويضم 24 قاعة مقسمة على طابقين.

وأضاف أن من بين المقتنيات 250 سيارة كلاسيكية من بينها كاديلاك كانت تتبع للملك سعود بن عبدالعزيز موديل 1959م، وأول سيارة صنعت في العالم موديل 1799.

وبيّن أن المتحف يحتوي أيضاً على المكتب الشخصي للملك سعود في جدة وسفرة طعامه، إلى جانب صحن من سفرة الملك عبد العزيز.

وبين المقتنيات قالب طوق الحجر الأسود من عام 1960 وقطعة من ستارة الكعبة منذ عهد الملك فهد عام 2005، وغرفة العروسة في الخليج، وهودج من أيام العثمانيين في الأحساء.

“الفلوة والجوهرة”.. أكبر متحف في الشرق الأوسط ويحوي نصف مليون قطعة أثرية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244512.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.