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جديد المحليات > “النيابة” تجدد التحذير: السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التسول
05/01/2023   9:45 م

“النيابة” تجدد التحذير: السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التسول

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حذرت النيابة العامة مجدداً من امتهان التسول، أو إدارة متسولين، أو تحريض الغير، أو الاتفاق معه، أو مساعدته -بأي صورة كانت- ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، مبينةً أن من قام بذلك يُعرّض نفسه للعقوبة.

وأوضحت أن عقوبة ارتكاب تلك الأفعال هي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، مع إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من العودة إليها إلا في حالات الحج والعمرة، مبينةً أنه يُستثنى من ذلك زوجة السعودي، وزوج السعودية، وأولادها.

وعرّفت النيابة التسول بأنه عبارة عن أفعال غير مشروعة، وممارسات محظورة تنطوي على محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية تتسم بالخطورة العالمية.

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وفق “أخبار 24”.

 

“النيابة” تجدد التحذير: السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التسول

جديد المحليات
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