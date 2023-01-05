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جديد المحليات > “طائرة عمودية” تنقذ شخصاً احتجزته السيول بالمدينة المنورة
05/01/2023   9:46 م

“طائرة عمودية” تنقذ شخصاً احتجزته السيول بالمدينة المنورة

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باشرت فرق المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة اليوم الخميس بلاغا عن احتجاز شخص داخل مركبة بمجرى سيل بالقرب من مركز الكيلو 21 بطريق تبوك، وفقدان آخر.

وأوضح مصدر بـ”مدني المدينة” لـ”أخبار 24” أن الفرق قامت بإخراج المحتجز داخل المركبة وهو بصحة جيدة، كما تم التوصل لموقع الشخص المفقود والذي لاذ بشجرة بالوادي، وتم التواصل معه ودعمه معنوياً وطمأنته.

وأضاف المصدر أنه مع صعوبة الوصول للموقع وما فيه من مخاطر على القوى البشرية والآلية، فقد طُلبت طائرة عمودية، وبها أُخرج الشخص الثاني، وتم إيصاله لفرقة الهلال الأحمر لتلقي الإسعافات ونقله للمستشفى.

“طائرة عمودية” تنقذ شخصاً احتجزته السيول بالمدينة المنورة

جديد المحليات
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