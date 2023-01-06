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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توضح معاني الرموز التي توجد على عبوات منتجات التجميل
06/01/2023   12:40 م

“الغذاء والدواء” توضح معاني الرموز التي توجد على عبوات منتجات التجميل

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء معاني ودلالات مجموعة من الرموز الموجودة على العبوات الخارجية لمنتجات التجميل.

واستعرضت الهيئة معاني ودلالات عدة رموز تكون موجودة على عبوات المنتجات التجميلية، وأبرزها رمز “العبوة المفتوحة” الذي يُعبر عن المدة الزمنية التي يكون فيها المنتج صالحا للاستخدام بعد فتح العبوة وكتابة المدة داخل الرمز.

ولفتت إلى أن رمز “القوائم المنسدلة” يعني قائمة المكونات الداخلة في تصنيع المنتج، كما أن أي منتج لا يحتوي على هذه القائمة يُعد منتجاً مخالفاً، ورمز “UVA” يعني أن المنتج يحتوي على مكون للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية (أ).

ونوهت إلى أن رمز “شعلة اللهب” يعني أن المنتج قابل للاشتعال لذلك يجب إبعاده عن مصادر اللهب وعدم تخزينه في ظروف حرارة عالية، وأما رمز “الساعة الرملية” فيوجد على أي مستحضر تقل صلاحيته عن 30 شهراً، حيث إنه يُفضل استخدام المستحضر قبل التاريخ الموجود.

وأشارت إلى أن رمز “LOT of BATCH”يعني رقم التشغيل الخاص بالمنتج، و”الأرنب” يعني أن المنتج لم يتم اختباره على حيوانات التجارب، و”الأسهم المتعاقبة” تعني أن العبوة المُستخدمة للمنتج يمكن إعادة تدويرها، ورمز “e”يدل على كمية محتوى المنتج وقت التعبئة.

رموز العبوات

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح معاني الرموز التي توجد على عبوات منتجات التجميل

جديد المحليات
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