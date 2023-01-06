بالفيديو والصور.. الوحدة يقلب الطاولة على الشباب ويحول تأخره إلى فوز بثنائية في دوري روشن

قلب نادي الوحدة تأخره أمام نظيره الشباب إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي.
وجاء الهدف الأول لصالح الشباب عن طريق كارلوس بعد عرضية رائعة من متعب الحربي ليسدد المهاجم الكرة داخل الشباك في الدقيقة 16.
وحاول الوحدة تعديل النتيجة بعد تصويبة قوية من أنسيلمو من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى الشباب.
وحصل نادي الوحدة مع بداية الشوط الثاني على ركلة جزاء لصالح فيصل فجر بعد عرقلة من سانتي مينا لاعب فريق الشباب.
وسدد فيصل فجر ركلة الجزاء بنجاح واستطاع تسجيل هدف التعادل لنادي الوحدة في الدقيقة 54 من المباراة.
ونجح نادي الوحدة في تسجيل الهدف الثالني عن طريق أحمد الهزاع بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.وفق “أخبار 24”.
وحاول الشباب تعديل النتيجة عن طريق كريتشوفياك بتسديدة متقنة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
وألغى حكم المباراة هدف لنادي الشباب بداعي وجود لمس يد على كارلوس جونيور مهاجم الفريق.
وبهذه النتيجة رفع نادي الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.
فيما توقف رصيد نادي الشباب عند 25 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة.
هدددددف!⚽
د15 كارلوس جونيور يسجل أول أهداف اللقاء 🔥
الوحدة 0 × 1 الشباب#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/BTXylybLWn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
هدددددف!⚽
د53 من علامة الجزاء فيصل فجر يسجل هدف التعادل🔥
الوحدة 1 × 1 الشباب#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/A7jWsES51x
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
هدددددف!⚽
د65 الوحدة يقلب الطاولة على الشباب ويسجل الهدف الثاني عن طريق هزاع الغامدي🔥
الوحدة 2 × 1 الشباب#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/MgvalLd6pa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023