نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. النصر يتسلم بطاقة كريستيانو رونالدو.. ويفقده في مباراتين
06/01/2023   12:33 م

بالفيديو.. النصر يتسلم بطاقة كريستيانو رونالدو.. ويفقده في مباراتين

+ = -
820

كشف الإعلامي بتال القوس عن تلقي نادي النصر البطاقة الدولية الخاصة بالنجم البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو.

وقال بتال عبر برنامجه “في المرمى”: “تلقى نادي النصر قبل ساعات البطاقة الدولية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاءت البطاقة مرفوقة بعقوبة إيقافه مباراتين والتي سبق وأن أصدرها الاتحاد الإنجليزي ضد اللاعب”.

وتابع: “بالتالي سيغيب رونالدو عن أول مباراتين رسميتين لنادي النصر تُحسب منذ تاريخ تسجيله بقائمة النادي العاصمي”.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مباراتي النصر ضد الطائي والشباب على أن يتواجد أمام الاتفاق يوم 22 يناير الجاري.

بالفيديو.. النصر يتسلم بطاقة كريستيانو رونالدو.. ويفقده في مباراتين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244575.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.