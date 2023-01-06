بالفيديو.. النصر يتسلم بطاقة كريستيانو رونالدو.. ويفقده في مباراتين

كشف الإعلامي بتال القوس عن تلقي نادي النصر البطاقة الدولية الخاصة بالنجم البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو.
وقال بتال عبر برنامجه “في المرمى”: “تلقى نادي النصر قبل ساعات البطاقة الدولية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاءت البطاقة مرفوقة بعقوبة إيقافه مباراتين والتي سبق وأن أصدرها الاتحاد الإنجليزي ضد اللاعب”.
وتابع: “بالتالي سيغيب رونالدو عن أول مباراتين رسميتين لنادي النصر تُحسب منذ تاريخ تسجيله بقائمة النادي العاصمي”.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.
وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.
وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي.
وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مباراتي النصر ضد الطائي والشباب على أن يتواجد أمام الاتفاق يوم 22 يناير الجاري.
بتال القوس: #النصر يتلقى البطاقة الدولية للنجم البرتغالي #رونالدو ولكنه سيغيب عن مباراتين بسبب العقوبة pic.twitter.com/ZN0a52Y2FV
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 5, 2023