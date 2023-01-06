طارق حامد: هذه كرة القدم.. والمهم ألا نستسلم (فيديو)

أعرب لاعب وسط نادي الاتحاد، الدولي المصري طارق حامد عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه على يد الهلال.
وقال طارق حامد عبر قنوات “SSC TV”: “حظا أوفر للاعبين والإدارة والجماهير، هذه كرة قدم على كل حال وكل شيء وارد. لا يزال أمامنا 20 مباراة في الدوري وبجب ألا نفقد تركيزنا”.
وأضاف: “الحزن الحقيقي هو أن جماهيرنا ستذهب إلى منازلها حزينة، لكن هذه هي كرة القدم. المهم ألا نستسلم وأن نكمل. لعبنا اليوم مباراة جيدة لكن غاب عنا التوفيق”.
وتابع: “يجب أن نواصل مشوارنا، حتى عندما نفوز يجب أن نصحح الأخطاء. الهدف المبكر لم يؤثر علينا، نحن لاعبون كبار ولدينا خبرات، ولا أعتقد أن الهدف أثّر علينا”.وفق “أخبار 24”.
وفاز الهلال على الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من منافسات دوري المحترفين.