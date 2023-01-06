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جديد المحليات > النفط يحصد مكاسب جديدة في ظل تراجع مخزونات الوقود الأمريكية
06/01/2023   12:43 م

النفط يحصد مكاسب جديدة في ظل تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

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ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، نحو واحد بالمئة لتواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 1% إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتاً إلى 78.69 دولار عند التسوية أمس (الخميس).

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو 1.1 %، إلى 74.47 دولار للبرميل، عقب تسجيلها ارتفاعاً 83 سنتاً إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وفق “أخبار 24”.

النفط يحصد مكاسب جديدة في ظل تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

جديد المحليات
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