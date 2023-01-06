أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي، قراراً بتكليف الأستاذ عبدالسلام بن إبراهيم الثميري، مديراً للإعلام والاتصال، ومتحدثاً رسمياً باسم “تعليم الرياض”.
ويملك الثميري خبرة مميزة في مجال الإدارة والإعلام، وتنقل خلال أكثر من 18 عاما بين العديد من المواقع الإدارية والإشرافية والتمثيل في مجالات القيادة المدرسية والصحافة، وله سجل حافل في مجال التدريب ورئاسة اللجان في مجالات الإعلام والإدارة والثقافة.
وحصل الثميري على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود، وهو مدرب معتمد، ونال عدة جوائز محلية وعربية في مجال الصحافة من خلال طرحه وتناوله للكثير من القضايا الهامة، إضافة إلى إسهاماته المتميزة في المناسبات الوطنية. وفق “أخبار 24”.