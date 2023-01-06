“الفوزان” منتقداً مدمني عبارة “عليّ الطلاق”: ما دخل الزوجة بعلاقاتك بالآخرين؟!

انتقد أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، الدكتور عبدالله الفوزان، انتشار عبارة “عليّ الطلاق” على ألسنة الكثيرين؛ لإجبار الطرف الثاني على قبول ما لدى الطرف الأول.
وتساءل الفوزان عن علاقة الزوجة بتعاملات الشخص مع الآخرين؟! مضيفاً عبر حسابه في “تويتر”: “خلّص أمورك بعيداً عن شريكة حياتك وأم عيالك، ولا تجعلها كبش فداء لتعاملاتك مع الآخرين”.
في حين تفاعل الكثير من المغردين مع تغريدة الفوزان، حيث طالب بعضهم الجهات المختصة بتصنيفها ضمن مخالفات الذوق العام؛ كونها تنطوي على عدم احترام لشريكة الحياة والأسرة. وفق “أخبار 24”.
بدوره، أكد الدكتور زابن المرزوقي، أن الحلف بالطلاق عادةٌ سيئة، وامتهان لروابط الحياة الزوجية، واتفق معه مغردون مؤكدين أنها تعبير عن الهياط، والتمثيل، والتصنع.
صارت عبارة (علي الطلاق) دارجة على ألسن الكثيرين لإجبار الطرف الثاني على قبول مالدى الطرف الأول … مادخل الزوجة بعلاقاتك بالآخرين … خلص أمورك بعيدا عن شريكة حياتك وأم عيالك ولا تجعلها كبش فداء لتعاملاتك مع الآخرين.
— أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) January 6, 2023