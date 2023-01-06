بالفيديو.. استمرار هطول أمطار غزيرة على مدينة الرياض

تواصل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض طوال ساعات نهار الجمعة ومنذ دخول ليل السبت.
ورافق هطولَ هذه الأمطار صواعقُ رعدية أضاءت سماء الرياض ليلاً.
وبعد استقرار الأجواء في بعض أنحاء الرياض خرج المواطنون والمقيمون إلى الشوارع والمتنزهات للاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر البديعة التي ارتسمت في أرجاء الرياض بعد الحالة المطرية.
بدوره حذر المركز الوطني للأرصاد من أن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقُط البرَد؛ مستمرة على الرياض والدرعية والخرج ومعظم محافظات المنطقة حتى العاشرة من مساء الجمعة. وفق “أخبار 24”.
وأدت الأمطار التي تهاطلت بغزارة إلى تجمعات وبرك مياه في طريق الشيخ جابر الصُباح شرق الرياض، ما تسبب في إغلاق الطريق جهة الجنوب، فيما باشرت فرق أمانة المنطقة عملية تصريف المياه وفتح الطريق.
استمرار هطول #أمطار غزيرة على مدينة #الرياضhttps://t.co/8DXD2Dk3ym pic.twitter.com/tz0PXsLkC4
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 6, 2023
أمطار #الرياض تغلق طريق الشيخ جابر.. وفرق “الأمانة” تعمل على إعادة فتحه#امطار_الرياض_الانhttps://t.co/o4IfSKQEgM pic.twitter.com/2xivcHcxr7
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 6, 2023