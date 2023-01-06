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رياضة > بحضور رونالدو.. النصر يفوز على الطائي بثنائية تاليسكا وينفرد بالصدارة (فيديو وصور)
06/01/2023   11:40 م

بحضور رونالدو.. النصر يفوز على الطائي بثنائية تاليسكا وينفرد بالصدارة (فيديو وصور)

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حقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على حساب منافسه الطائي بهدفين دون رد ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وشهد ملعب مرسول بارك الذي احتضن مباراة النصر والطائي وجود النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو لاعب نادي النصر ومتابعته للمباراة.

وبدأ النصر الضغط المبكر عن طريق تسديدة أرضية قوية من لويس جوستافو نجح حارس الطائي في إبعادها لتعود الكرة إلى تاليسكا وحيدًا في منطقة الست ياردة يضعها بغرابة شديدة خارج المرمى. وفق “أخبار 24”.

وشهدت الدقيقة 35 تبديل إضطراري في صفوف النصر بنزول ماجد محمد وخروج ألفارو جونزليز بسبب الإصابة.

وسجل تاليسكا هدف النصر الأول بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام يقابلها البرازيلي برأسية رائعة في الشباك في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني سجل النصر الهدف الثاني عن طريق تاليسكا بعد تمريرة طولية رائعة من أوسبينا يستلمها تاليسكا ويسدد أرضية قوية بالقدم اليسرى في الشباك في الدقيقة 47.

وحاول مدرب الطائي البرتغالي بيبا تنشيط هجوم فريقه بنزول عبد الله الجوعي وخروج مختار علي لاعب الوسط ولكن دون جدوى.

بهذه النتيجة رفع نادي النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.

الدوري

الدوري

الدوري

الدوري

بحضور رونالدو.. النصر يفوز على الطائي بثنائية تاليسكا وينفرد بالصدارة (فيديو وصور)

رياضة
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