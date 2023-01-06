إصابة المالكي بقطع في الرباط الصليبي.. واللاعب يُعلق

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب نادي الهلال، عبدالإله المالكي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي في نفس موضع إصابته السابقة.
وغرد المالكي، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة: “قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال.. مؤمنين راضين بقضاء الله.. إصابة أخرى لن تزيدني إلا قوة بإذن الله تعالى، ثقتي عالية بزملائي والجهاز الإداري والفني لمواصلة سكة الانتصارات والوعد قريب.. مبروك يا زعماء وهارد لك للعميد”. وفق “أخبار 24”.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريق الهلال، يوم أمس الخميس، أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن.