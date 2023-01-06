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رياضة > “انفانتينو” في مقدمة الحاضرين.. حفل افتتاح خليجي 25 بالبصرة (فيديو وصور)
06/01/2023   11:40 م

“انفانتينو” في مقدمة الحاضرين.. حفل افتتاح خليجي 25 بالبصرة (فيديو وصور)

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انطلق حفل افتتاح بطولة خليجي 25، مساء اليوم (الجمعة)، بملعب البصرة الدولي في العراق، وسط حضور جماهيري كبير.

وجاء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 بالبصرة، قبل مباراة العراق وعمان، ثم مواجهة السعودية واليمن.

وأحيا حفل الافتتاح كبار الفنانين في العراق، وقاموا بعمل لوحات متنوعة تعبر عن تراث العراق ومدينة البصرة.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، إلى مدينة البصرة؛ لحضور حفل افتتاح خليجي 25.

وتحدث الحفل أيضاً عن التعاون بين الأشقاء في الخليج والتاريخ المشترك، وسيتناول الحفل فقرات عن الدول المشاركة، ويشارك فيه بعض الفنانين. وفق “أخبار 24”.

وتضمن الحفل فقرات مشوقة أخرى لم يفصح عنها المسؤولون في اللجنة المنظمة؛ من أجل أن تكون مفاجأة للجماهير التي ستزحف إلى استاد المدينة الرياضية في وقت مبكر؛ من أجل حجز مقعدها والاستمتاع بما سيكون عليه خليجي “25”.

خليجي 25

خليجي 25

خليجي 25

“انفانتينو” في مقدمة الحاضرين.. حفل افتتاح خليجي 25 بالبصرة (فيديو وصور)

رياضة
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