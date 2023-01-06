“البحرية السعودية” تختتم مناورات “تصدي 5” بمشاركة “الداخلية” و”الطاقة”

اختتمت، اليوم (الجمعة)، مناورات وفرضيات التمرين البحري المشترك “تصدي 5″، بتنفيذ القوات البحرية الملكية السعودية، وبمشاركة وزارتي الداخلية والطاقة؛ وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل.
ويهدف تمرين “تصدي 5” إلى حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة.
وتضمن التمرين عدداً من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية، والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة، والطائرات بدون طيار. وفق “أخبار 24”.
وقال مدير تمرين “تصدي 5” العميد الركن خالد الشمري، إن التمرين يهدف إلى رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات؛ وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية.