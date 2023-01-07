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جديد المحليات > “إيجار”: لا يمكن تغيير المُستأجر بالعقد ويتاح نقل الملكية
07/01/2023   6:39 ص

“إيجار”: لا يمكن تغيير المُستأجر بالعقد ويتاح نقل الملكية

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أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لا يمكن تغيير المُستأجر في العقد لكن يتاح نقل الملكية من مالك إلى آخر ومن ممثل قانوني إلى آخر عن طريق الوسيط العقاري المُعتمد.

وبيّنت الشبكة في ردها على عدة استفسارات عبر حسابها بـ”تويتر”، أنها توفر خيارات دفع متنوعة منها الإلكتروني مثل الدفع من خلال خدمة سداد أو خدمة مدى، أو التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي للوسيط أو المؤجر. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه في حالتي السداد للوسيط أو المؤجر يتوجب استلام سند قبض إلكتروني حتى يتم إثباته.

“إيجار”: لا يمكن تغيير المُستأجر بالعقد ويتاح نقل الملكية

جديد المحليات
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