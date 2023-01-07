نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار بالرياض ومكة.. وسيول في الشرقية
07/01/2023   6:40 ص

“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار بالرياض ومكة.. وسيول في الشرقية

+ = -
1171

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار الرعدية اليوم (السبت) على أجزاء من الرياض والباحة والشرقية.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض تحديداً الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً بمدى الرؤية حتى الساعة (11:00) صباحاً.

ولفت إلى أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير ستكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (08:00) مساءً، موضحاً أن أجزاء من المنطقة الشرقية ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول حتى الساعة (11:00) صباحاً. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار بالرياض ومكة.. وسيول في الشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244692.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.