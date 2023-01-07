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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
07/01/2023   6:40 ص

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي عزاء ومواساة لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في وفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق.

وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ وفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.

كما قال ولي العهد في برقيته: “تلقيت نبأ وفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

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