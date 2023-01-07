بالفيديو والصور.. الأخضر يستهل مشواره في خليجي 25 بثنائية أمام اليمن

حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره اليمني، مساء أمس (الجمعة)، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات خليجي 25 بالبصرة.
وسجل هدف الأخضر الأول سميحان النابت في الدقيقة (28)، قبل أن يضيف اللاعب صعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (34).
وكاد يكلف خطأ من نواف العقيدي، منتخب الأخضر هدفاً في الدقيقة 59 بعدما خرج من مرماه، لكن لاعب المنتخب اليمني أحمد ماهر سدد الكرة بجانب القائم.
وفي الدقيقة 66، تألق نواف العقيدي أمام منتخب اليمن وأنقذ مرماه من كرة خطيرة قبل تجاوز خط المرمى.
وجاء تشكيل المنتخب الوطني على النحو التالي:
“نواف العقيدي، مدالله العليان، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، أحمد بامسعود، عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميحان النابت، مصعب الجوير، تركي العمار، رائد الغامدي”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، حصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في مشواره بخليجي 25، يحتل بهم المركز الأول في المجموعة، وخلفه العراق وعمان، ولكل منهما نقطة واحدة، بينما بقي المنتخب اليمني في المركز الأخير بدون نقاط.
⚽ |#خليجي25 |
هدف | منتخب #السعودية يتقدم 1 – 0 على منتخب #اليمن عن طريق سميحان النابت في الدقيقة 18 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/uSYnY3vMno
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
⚽ |#خليجي25 |
هدف | منتخب #السعودية تقدم 2 – 0 على منتخب #اليمن عن طريق مصعب الجوير ( ركلة جزاء ) في الدقيقة 34 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/aFz9bK41oZ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023